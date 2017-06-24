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13:22 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о работе в нелегальной разведке

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что его работа в органах внешней разведки СССР была связана с нелегальной разведкой.

Источник: AP 2017

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди», — сказал Путин в интервью программе «Вести в субботу».

По его словам, люди, которые работают в нелегальной разведке «особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера». «Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — сказал президент РФ.

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По его словам, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. «Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — отметил глава государства.

Путин вспомнил разговор с одним из своих коллег, который проработал в службе нелегальной разведки много лет.

«Вернувшись, он работал со мной, с начинающим сотрудником органов безопасности, начинающим сотрудником разведки. Я его тогда спросил: “Сан Саныч, вы там работали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее”».

Он говорит: «А я и мог занимать другую позицию, мне Центр предлагал это сделать, но я не захотел. Потому что я считаю наградой для себя то, что мне Родина доверила выполнять такую функцию, которую кроме меня никто не может исполнить. Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить», — рассказал Путин.

В эти дни отмечается юбилей нелегальной разведки.

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