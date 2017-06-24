Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
1450-летие Николь Кидман
16:20 (мск), источник: Sputnik.by

Лавров: в отношении России к Беларуси нет никаких аллергий и ревности

Беларусь имеет полное право и даже должна добиваться хорошего отношения со всеми своими соседями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя отношение России к сближению Беларуси со странами Евросоюза.

Источник: Sputnik.by

Накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и Беларуси министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы представителей белорусских СМИ, аккредитованных в РФ.

Читайте также
Совет ЕЭК изменил таможенные пошлины в отношении почти 500 товаров

Одной из актуальных тем стало взаимное сближение Беларуси со странами Евросоюза, которое, по словам Лаврова, «ни в коем случае не ухудшит союзнические отношения Беларуси и России».

«У нас нет никаких аллергий, никакого ощущения ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и РФ, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», — отметил Лавров.

Беларусь, учитывая географическое и геополитическое положение страны, имеет полное право и даже должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

«То, что к соседям приходит озарение и они начинают отказываться от своей санкционной принудительной позиции в отношениях с Беларусью, это можно только приветствовать», — заявил Лавров.

В то же время глава МИД России высказал надежду, что страны ЕС таким образом не пытаются снова оторвать Беларусь от России, а попросту убедились, что любые санкции — это путь в никуда.

Комментарий министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Клубничное лето: три необычных рецепта варенья
СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Робот предсказал исход матча Россия - Мексика
Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии
Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала
Киев готовит для россиян контроль биометрических данных
Спорт
Мутко: Слова Уткина о Гинере — абсолютная глупость Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, ответил на главные вопросы
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь