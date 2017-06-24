Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Любовь облегчает боль
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
США с сожалением встретили ответ России на новые санкции
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
14:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: госминистр ОАЭ исключил военный сценарий в случае отказа Катара выполнить требования

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш заявил, что арабские страны не намерены прибегать к силовым мерам в случае отказа Катара выполнить список требований. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

«У нас нет намерения прибегать к военной эскалации, альтернативой может стать отделение Катара», — сказал он, отметив, что соседние с эмиратом арабские государства «имеют право за самозащиту, если Катар не изменит свою политику». При этом дипломат подчеркнул, что дипломатический выход из сложившейся ситуации остается приоритетным.

Видео
Катар: требования арабских стран неприемлемы

«Мы все еще пытаемся урегулировать кризис с Дохой дипломатическим путем, — отметил он. — То, что происходит, это попытка прекратить поддержку со стороны Катара терроризма и экстремизма».

Вместе с тем Гаргаш утверждает, что Доха стоит за утечкой в СМИ списка условий для восстановления отношений, подготовленных Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом и переданных Катару при посредничестве Кувейта. По его мнению, этот шаг «либо препятствие посредническим усилиям Кувейта, либо свидетельствует о политической незрелости». «Вместо того чтобы обсудить эти условия с арабскими странами, они передали документ в СМИ», — сказал он.

Ранее несколько арабских стран выдвинул 13 условий для восстановления связей с Дохой. По имеющимся сведениям, среди них — понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин сообщил, что его работа в СВР была связана с нелегальной разведкой
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Мутко: Люди приходят с фотоаппаратом на стадион и ищут плохое
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
В Китае 141 человек пропал без вести после схода оползня
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео) Одним ударом ноги мотоциклист запустил роковую последовательность ДТП, которая завершилась опрокидыванием на крышу внедорожника
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь