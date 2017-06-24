СМИ: госминистр ОАЭ исключил военный сценарий в случае отказа Катара выполнить требования

«У нас нет намерения прибегать к военной эскалации, альтернативой может стать отделение Катара», — сказал он, отметив, что соседние с эмиратом арабские государства «имеют право за самозащиту, если Катар не изменит свою политику». При этом дипломат подчеркнул, что дипломатический выход из сложившейся ситуации остается приоритетным.

«Мы все еще пытаемся урегулировать кризис с Дохой дипломатическим путем, — отметил он. — То, что происходит, это попытка прекратить поддержку со стороны Катара терроризма и экстремизма».

Вместе с тем Гаргаш утверждает, что Доха стоит за утечкой в СМИ списка условий для восстановления отношений, подготовленных Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом и переданных Катару при посредничестве Кувейта. По его мнению, этот шаг «либо препятствие посредническим усилиям Кувейта, либо свидетельствует о политической незрелости». «Вместо того чтобы обсудить эти условия с арабскими странами, они передали документ в СМИ», — сказал он.

Ранее несколько арабских стран выдвинул 13 условий для восстановления связей с Дохой. По имеющимся сведениям, среди них — понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Кроме того, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.