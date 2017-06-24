Председатель ЗС Ростовской области призвал депутатов самим начинать уборку улиц
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко призвал депутатов самим начинать уборку улиц.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко призвал депутатов самим начинать уборку улиц.
Он особо отметил необходимость демонстрировать жителям конкретного муниципалитета личный пример в решении локальных задач.
«Мы не просто обсуждаем проблематику в кабинетах, а берем в руки лопаты, веники, засучиваем рукава и убираем мусор, приводим в порядок территорию. Речь не идет о разовых субботниках. Это должно стать постоянной практикой», — подчеркнул председатель.
С таким докладом Ищенко выступил на первой встрече на тему экологии из запланированных окружных территориальных совещаний с депутатами Государственной Думы, Донского парламента и других представительных органов.
Среди вопросов, которые также были подняты в ходе совещания, — очистка реки Темерник и создание вдоль ее русла парковой зоны, возрождение лесополос в сельской местности, ликвидация стихийных свалок, сообщили в