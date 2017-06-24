Председатель ЗС Ростовской области призвал депутатов самим начинать уборку улиц

Он особо отметил необходимость демонстрировать жителям конкретного муниципалитета личный пример в решении локальных задач.

«Мы не просто обсуждаем проблематику в кабинетах, а берем в руки лопаты, веники, засучиваем рукава и убираем мусор, приводим в порядок территорию. Речь не идет о разовых субботниках. Это должно стать постоянной практикой», — подчеркнул председатель.

С таким докладом Ищенко выступил на первой встрече на тему экологии из запланированных окружных территориальных совещаний с депутатами Государственной Думы, Донского парламента и других представительных органов.