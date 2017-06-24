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15:39 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Председатель ЗС Ростовской области призвал депутатов самим начинать уборку улиц

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко призвал депутатов самим начинать уборку улиц.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Он особо отметил необходимость демонстрировать жителям конкретного муниципалитета личный пример в решении локальных задач.

«Мы не просто обсуждаем проблематику в кабинетах, а берем в руки лопаты, веники, засучиваем рукава и убираем мусор, приводим в порядок территорию. Речь не идет о разовых субботниках. Это должно стать постоянной практикой», — подчеркнул председатель.

С таким докладом Ищенко выступил на первой встрече на тему экологии из запланированных окружных территориальных совещаний с депутатами Государственной Думы, Донского парламента и других представительных органов.

Среди вопросов, которые также были подняты в ходе совещания, — очистка реки Темерник и создание вдоль ее русла парковой зоны, возрождение лесополос в сельской местности, ликвидация стихийных свалок, сообщили в пресс-службе ЗС Ростовской области.

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