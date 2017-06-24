Путин прибыл с визитом в «Артек»

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

Глава «Артека» рассказал президенту о том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако. Он сообщил Путину о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тысяч детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тысячи детей). Он сообщил, что в лагерь приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, из стран Европы, из Сирии.

Директор лагеря предложил Путину осмотреть несколько действующих корпусов «Артека», в шутку отметив, что «погода нам в этом благоволит».

«Вы думаете?», — ответил Путин, прокомментировав то, что во время его прибытия в лагерь пошел очень сильный дождь.

Встречая президента один из членов делегации, его советник Андрей Фурсенко, также говоря о начавшемся ливне отметил: «Тенденция однако».

Совсем недавно, 22 июня, президент также попал под сильный дождь во время церемонии возложения венков в Вечному огню по случаю Дня скорби.

Седьмая смена «Артека» в 2017 года посвящена самой знаменитой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит. В 80-е годы во время холодной войны «Артек» принимает сотни детей из разных стран, но наиболее известным он становится после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову. Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в «Артек», чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

Ранее президент находился в Крымском федеральном округе с рабочей поездкой в марте 2016 года. В ходе поездки Путин осмотрел площадку строительства участка Керченского моста, пообщался со строителями и провел совещание по социально-экономическому развитию Крымского федерального округа.

«Артек» является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 годов центр признан лучшим в России.