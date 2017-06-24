Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
20Скончался актер Алексей Баталов
15:08 (мск), источник: РИА Новости

Путин прибыл с визитом в «Артек»

ГУРЗУФ, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в детский центр «Артек». По прибытию Путин осмотрел макет международного детского центра «Артек».

Источник: РИА "Новости"

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

Глава «Артека» рассказал президенту о том, что площадь детского комплекса сопоставима с Монако. Он сообщил Путину о работах по восстановлению лагеря в 2015 и в 2016 годах, а также о планах по развитию комплекса, чтобы лагерь мог принимать в одну смену одновременно 10 тысяч детей (в настоящее время за одну смену лагерь принимает порядка 3,3 тысячи детей). Он сообщил, что в лагерь приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, из стран Европы, из Сирии.

Директор лагеря предложил Путину осмотреть несколько действующих корпусов «Артека», в шутку отметив, что «погода нам в этом благоволит».

«Вы думаете?», — ответил Путин, прокомментировав то, что во время его прибытия в лагерь пошел очень сильный дождь.

Встречая президента один из членов делегации, его советник Андрей Фурсенко, также говоря о начавшемся ливне отметил: «Тенденция однако».

Совсем недавно, 22 июня, президент также попал под сильный дождь во время церемонии возложения венков в Вечному огню по случаю Дня скорби.

Седьмая смена «Артека» в 2017 года посвящена самой знаменитой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит. В 80-е годы во время холодной войны «Артек» принимает сотни детей из разных стран, но наиболее известным он становится после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову. Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в «Артек», чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

Ранее президент находился в Крымском федеральном округе с рабочей поездкой в марте 2016 года. В ходе поездки Путин осмотрел площадку строительства участка Керченского моста, пообщался со строителями и провел совещание по социально-экономическому развитию Крымского федерального округа.

«Артек» является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016, 2017 годов центр признан лучшим в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Катар назвал нереалистичными требования арабских государств
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Робот предсказал победу Мексики над Россией в Кубке конфедераций
Греция и США договорятся по поводу военной базы на Крите
Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала
Гений от рождения: Месси стукнуло 30 лет
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь