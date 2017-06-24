У россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев — Турчинов

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. У граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил сегодня на брифинге после открытия нового отдела пограничной службы в Харьковской области.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных, передает УНИАН.

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином отбирать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование», — сказал Турчинов.

Он добавил, что на сегодняшний день у ГПСУ не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.