Россиян будут пускать на Украину только по биометрическим загранпаспортам

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая нужна еще материально-техническая помощь. Чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении (границы — ред.) любым россиянином, брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза, такая техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, если будет финансирование», — цитирует Турчинова украинское агентство УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день у пограничной службы Украины не хватает технических средств, чтобы ввести пересечение границы для россиян по биометрическим паспортам, избежав образования больших очередей. Турчинов подчеркнул, что Украина должна ввести визовый режим для граждан РФ.

Ранее фракция коалиции «Народный фронт» в украинском парламенте уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киеву необходимо немедленно ввести режим въезда граждан России на Украину по биометрическим паспортам.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято. При этом глава МИД Украины выступает за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.