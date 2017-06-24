Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии в последние двое суток, свидетельствуют сводки коалиции.
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии в последние двое суток, свидетельствуют сводки коалиции.
После того, как Минобороны России 19 июня заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, коалиция заявила о «передислокации» своих самолетов, хотя отказалась сообщить, каким образом изменятся их маршруты.
Согласно сводкам коалиции,
Эту тенденцию подтвердила сводка за 23 июня, опубликованная в субботу. География ударов коалиции вновь расширилась в пятницу и включала
РИА Новости не располагает комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Представитель коалиции Райан Дилан заявил в пятницу, что канал связи с Россией
Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также заявило о прекращении с 19 июня взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.