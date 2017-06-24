Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
В центре Москвы мужчина убил официантку за отказ выйти замуж
США с сожалением встретили ответ России на санкции
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
17:05 (мск), источник: РИА Новости

Коалиция США вновь расширила географию полетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии в последние двое суток, свидетельствуют сводки коалиции.

После того, как Минобороны России 19 июня заявило о прекращении взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, коалиция заявила о «передислокации» своих самолетов, хотя отказалась сообщить, каким образом изменятся их маршруты.

Видео
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС

Согласно сводкам коалиции, 20—21 июня удары наносились только в районе Ракки — самопровозглашенной столицы запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако уже 22 июня география полетов расширилась, в сводку вернулись такие районы, как Абу-Камаль на востоке Сирии и Дейр-эз-Зор на северо-востоке, а также Пальмира. Кроме того, число вылетов увеличилось примерно вдвое — до более чем 30.

Эту тенденцию подтвердила сводка за 23 июня, опубликованная в субботу. География ударов коалиции вновь расширилась в пятницу и включала Абу-Камаль, Дейр-эз-Зор, Ракку, а также районы Эш-Шаддада и Эль-Хасаки в провинции Эль-Хасака на севере-востоке страны.

РИА Новости не располагает комментарием коалиции, связано ли сужение географии ударов с последними событиями. Представитель коалиции Райан Дилан заявил в пятницу, что канал связи с Россией по-прежнему работает.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с «Исламским государством» сбила сирийский Су-22 в провинции Ракка, заявив, что этот самолет сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также заявило о прекращении с 19 июня взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Комментарии
1
Ruslan S
Пора от слов перейти к делу и реально сбивать их самолеты.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Япония заявила протест Китаю из-за спорных островов
Робот предсказал исход матча Россия - Мексика
Голодец назвала срок принятия решения по программе маткапитала
Киев готовит для россиян контроль биометрических данных
Спорт
Кубок конфедераций: главный матч российской сборной Противостоять команде Станислава Черчесова будут чемпионы Северной Америки - мексиканцы. Хозяевам турнира необходимо побеждать
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь