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17:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Айдаровцы» не причастны к созданию террористической организации — СБУ

Согласно информации, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона «Айдар» уголовного преступления по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины не выявили данных, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны «Айдар».

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Как сообщает пресс-центр СБУ, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона «Айдар» уголовного преступления по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что следственные действия проведены во исполнение определения Шевченковского райсуда Киева.

В то же время при расследовании СБУ получила данные о совершении отдельными бывшими и нынешними военнослужащими батальона «Айдар» в составе преступной группы ряда преступлений насильственной направленности.

СБУ решила передать полученные фактические данные в Сватовский отдел полиции в Луганской области, где уже расследуются другие правонарушения, совершенные преступной группой военнослужащих «Айдара».

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