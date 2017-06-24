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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Путин пожелал детям сохранить дружбу, которую они заведут в детском лагере

ГУРЗУФ, 24 июня — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал детям, отдыхающим в лагере «Артек», чтобы дружба, которую они здесь заведут, и «высокое звание артековцев» сопровождала их всю жизнь.

Источник: РИА "Новости"

— «Артек» многое дает. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хотелось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание «артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопровождала вас всю вашу жизнь, — сказал президент на церемонии открытия седьмой смены международного детского центра «Артек», посвященной американской школьнице Саманте Смит.

Путин поздравил детей с началом новой смены. Он напомнил, что «Артек» создавался в 1925 году как международный лагерь, куда приезжали дети не только из всех республик бывшего Советского Союза, но и из других стран.

— «Артек» переживал в последние годы достаточно сложные времена, но сейчас он возрождается именно как международный лагерь, — добавил президент.

Он отметил, что в «Артек» всегда приезжали «самые лучшие из нашей страны и из-за рубежа». «Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призывают именно к этому. Откуда бы не приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья», — подчеркнул Путин.

Когда президент закончил свою речь, дети, собравшиеся на открытой сцене для участия в церемонии, дружно зааплодировали и несколько раз проскандировали стройное «спасибо».

Перед посещением церемонии Путин прогулялся по парковой зоне «Артека», осмотрел скалодром и канатный парк. Затем директор лагеря Алексей Каспржак показал президенту Аллею героев, где установлены бюсты «артековцев-героев», участвовавших в Великой Отечественной войне. Директор лагеря пояснил, что эти бюсты были изготовлены 25 лет назад, но так и не были установлены. Нынешнее руководство лагеря приняло решение эту аллею установить.

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