МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста
КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста
«Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении, которое в субботу распространила
В Киеве считают, что поездка президента России в Крым должна была пройти согласование в украинских ведомствах. «В МИД Российской Федерации направлена нота протеста», — констатировали в МИД Украины.
Владимир Путин 24 июня совместно с
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.
18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым — это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит.