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18:17 (мск), источник: ТАСС

МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту протеста из-за поездки в Республику Крым делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украинская сторона считает упомянутый визит (24 июня) и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении, которое в субботу распространила пресс-служба МИД Украины.

В Киеве считают, что поездка президента России в Крым должна была пройти согласование в украинских ведомствах. «В МИД Российской Федерации направлена нота протеста», — констатировали в МИД Украины.

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Владимир Путин 24 июня совместно с вице-премьером Ольгой Голодец, советником президента Андреем Фурсенко и руководством Республики Крым посетили международный детский центр «Артек». Глава государства осмотрел инфраструктуру центра, пообщался с артековцами, среди которых были дети из США и Донбасса, и пожелал им крепкой дружбы и новых знаний.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта того же года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Поездки российских официальных лиц в Крым, как и политиков из других стран, с 2014 года приобрели регулярный характер. В каждом случае МИД Украины выражает протест данным действиям. Власти России неоднократно заявляли, что Крым — это российская территория и вопрос о ее принадлежности обсуждению не подлежит.

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