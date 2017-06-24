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19:17 (мск), источник: Tengrinews

О райдере «танцующего миллионера» рассказали в Астане

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки не прилетел в Астану, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Итальянец должен был выступить на Евразийском Медиа Форуме (ЕАМФ), который проходит на территории Конгресс-центра международной выставки EXPO. По словам генерального директора ЕАМФ Руслана Жемкова, Вакки должен был прилететь 24 июня на своем самолете.

«Вчера вечером он нам написал, что, к сожалению, по личным причинам физически не может прилететь к нам. Очень сильно извинился, попросил передать теплые, дружественные поздравления Дариге Назарбаевой, участникам форума, делегатам», — сказал Жемков. На форум итальянец должен был прилететь в качестве «медиа-селебрити».

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«Мы хотел чтобы он рассказал о том, как он получает удовольствие от жизни, на какие деньги, откуда их берет, смущает ли его что-то в этой жизни, какие технологии или гаджеты он использует. То есть мы хотели его раскрыть как личность», — рассказал гендиректор ЕАМФ.

Организатор форума также рассказал о райдере «танцующего миллионера».

«Джанлука — истинный шоумен. У него был классический звездный райдер, который состоит из определенного набора белых полотенец, бутылок шампанского, крепкого спиртного напитка, закрепленная машина», — рассказал он. По его словам, итальянец также запросил специальное диджейское оборудование.

«Он хотел показать небольшое шоу. Мы держали это в секрете. Это должно было произойти на гала ужине. Мы хотели порадовать всех, показать “танцующего миллионера” во всей красе. Он, естественно, понимал, что мы ожидаем от него и запросил диджейское оборудование», — сказал Жемков.

Он не стал раскрывать сумму гонорара Вакки.

«Я могу сказать, что это небольшая сумма. Человек оказался не сильно звездным. Все было адекватно. Он очень легко шел на контакт, поэтому для нас это было и удивление и огорчение, что он не приехал», — отметил гендиректор ЕАМФ.

Напомним, Джанлука Вакки стал звездой Интернета благодаря раскованным танцам. На торжественном приеме по случаю закрытия Евразийского Медиа Форума присутствуют Дарига Назарбаева.

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