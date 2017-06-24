Сирийская армия отразила мощную атаку террористов на Голанских высотах

«Армия отразила крупную атаку Нусры на город Аль-Баас в провинции Кунейтра. Армия приняла бой с террористами. Нападавшие понесли потери. Отразить атаки помогла авиация и артиллерия», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, наступательную операцию террористов поддерживал с воздуха вертолет израильских ВВС, который нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе Аль-Баас.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильская авиация атаковала два танка сирийских правительственных войск и позиции артиллерии в ответ на десяток шальных снарядов, которые ранее разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.