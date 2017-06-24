Сирийская армия отразила мощную атаку террористов на Голанских высотах
ДАМАСК, 24 июн — РИА Новости. Правительственные войска САР отбили мощную атаку террористов «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) на город
ДАМАСК, 24 июн — РИА Новости. Правительственные войска САР отбили мощную атаку террористов «Джебхат ан-Нусра» (группировка запрещена в РФ) на город
«Армия отразила крупную атаку Нусры на город
По словам источника, наступательную операцию террористов поддерживал с воздуха вертолет израильских ВВС, который нанес удар рядом со зданием Мухафазы в городе
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