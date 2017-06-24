В АП подтвердили встречу Порошенко и Макрона 26 июня во Франции
Глава государства совершит рабочий визит во Францию.
Глава государства совершит рабочий визит во Францию.
Президент Украины Петр Порошенко проведет 26 июня встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита во Францию. Об этом сообщает
«Программой визита предусмотрены встречи Главы Украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном,
Как сообщалось, ранее встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона анонсировал глава МИД Павел Климкин. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что главы государств среди прочего обсудят «нормандский формат» переговоров по Донбассу.