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19:12 (мск), источник: 112.ua

В АП подтвердили встречу Порошенко и Макрона 26 июня во Франции

Глава государства совершит рабочий визит во Францию.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко проведет 26 июня встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита во Францию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Программой визита предусмотрены встречи Главы Украинского государства с новоизбранным президентом Франции Э. Макроном, премьер-министром Французской республики Э. Филиппом и председателем Сената Франции Ж. Ларше», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее встречу президента Украины Петра Порошенко и президента Франции Эммануэля Макрона анонсировал глава МИД Павел Климкин. Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила, что главы государств среди прочего обсудят «нормандский формат» переговоров по Донбассу.

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