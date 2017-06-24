Глава МИД ФРГ: ЕС надо регулировать миграцию без споров из-за квот
ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо сосредоточиться на решении вопроса, каким образом наиболее эффективно сократить приток нелегальных беженцев, а не вести спор
ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Евросоюзу необходимо сосредоточиться на решении вопроса, каким образом наиболее эффективно сократить приток нелегальных беженцев, а не вести спор
Об этом в субботу заявил в Праге журналистам министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, посетивший с рабочим визитом Чехию.
«Речь не идет о том, какие у кого квоты и
Тем не менее, Габриэль выразил понимание позиции Чехии и других стран «Вышеградской группы» (включает также Словакию, Польшу и Венгрию), которые отвергают принудительные механизмы распределения беженцев и требуют учитывать свои национальные интересы в миграционной политике Евросоюза.
Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность республики продолжать активное сотрудничество с
«У нас отличимые позиции (по квотам), но ценно, что мы готовы говорить об этой проблеме (нелегальной миграции). Мы понимаем, что она должна быть решена совместно. По ряду моментов наши взгляды совпадают», — сказал глава МИД Чехии.
ЕС осенью 2015 года принял решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран Евросоюза и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, а Словакия — 900 мигрантов.