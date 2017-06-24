Глава МИД ФРГ: ЕС надо регулировать миграцию без споров из-за квот

«Речь не идет о том, какие у кого квоты и из-за чего мы ругаемся, а о том, что мы сделаем в будущие десятилетия для значительного сокращения беженцев, — отметил он. — Пока мы в Европе ругаемся о том, сколько примем беженцев, в Африке увеличивается число людей (стремящихся проникнуть в ЕС), потому что они существуют там в катастрофических условиях».

Об этом в субботу заявил в Праге журналистам министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, посетивший с рабочим визитом Чехию.

Тем не менее, Габриэль выразил понимание позиции Чехии и других стран «Вышеградской группы» (включает также Словакию, Польшу и Венгрию), которые отвергают принудительные механизмы распределения беженцев и требуют учитывать свои национальные интересы в миграционной политике Евросоюза.

Министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность республики продолжать активное сотрудничество с государствами-партнерами по ЕС и руководящими органами организации по модернизации миграционной политики Евросоюза. Прага, при этом, не намерена пересматривать свою отрицательную позицию по принудительным распределительным квотам.

«У нас отличимые позиции (по квотам), но ценно, что мы готовы говорить об этой проблеме (нелегальной миграции). Мы понимаем, что она должна быть решена совместно. По ряду моментов наши взгляды совпадают», — сказал глава МИД Чехии.

ЕС осенью 2015 года принял решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран Евросоюза и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, а Словакия — 900 мигрантов.