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19:36 (мск), источник: 112.ua

Прокуратура намерена обжаловать сумму залога для Гужвы

Сумма залога, установленная судом сегодня — 544 тыс. гривен.

Источник: 112.ua

Прокуратура Киева намерена обжаловать в суде сумму залога для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, сообщила в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«По мнению прокурора, размер залога недостаточно для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. В связи с этим прокуратура обжалует это решение в части размера залога», — написала Максимец.

Как известно, суд арестовал Гужву на два месяца с правом внесения залога в 544 тыс. гривен.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Антона Филипковского, подозреваемого по делу главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Накануне, 23 июня, Игорю Гужве было вручено уведомление о подозрении в вымогательстве.

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