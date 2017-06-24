Прокуратура намерена обжаловать сумму залога для Гужвы

Прокуратура Киева намерена обжаловать в суде сумму залога для главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, сообщила в Facebook спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«По мнению прокурора, размер залога недостаточно для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. В связи с этим прокуратура обжалует это решение в части размера залога», — написала Максимец.

Как известно, суд арестовал Гужву на два месяца с правом внесения залога в 544 тыс. гривен.