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19:34 (мск), источник: Интерфакс

Египет одобрил передачу Саудовской Аравии двух островов в Красном море

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ратифицировал соглашение о передаче Саудовской Аравии двух незаселенных островов в Красном море, сообщают в субботу западные СМИ. На прошлой неделе парламент Египта одобрил соглашение с Эр-Риядом о передаче Саудовской Аравии двух островов — Тиран и Санафир.

Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.

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