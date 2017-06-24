Египет одобрил передачу Саудовской Аравии двух островов в Красном море

Между тем, в январе этого года Верховный суд Египта отверг предложенный правительством проект передачи этих территорий. Тогда в суде отметили, что правительство не предоставило достаточных доказательств в пользу заявлений о том, что острова всегда были территорией Саудовской Аравии.

Ранее в египетском правительстве заявляли, что острова перешли под контроль Египта лишь в 1950 году, и что договор об их передаче Саудовской Аравии принес бы экономическую пользу Египту.