В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, — Парубий

В развитии Карпатского региона заинтересованы 8 стран, в том числе и Украина, заявляет спикер парламента Андрей Парубий. Об этом он сказал в ходе центральной дискуссии ІІ Форума местного развития «Карпатская макрорегиональная стратегия: можем творить новое качество сотрудничества в центре Европы».

«Карпатский регион — уникальный. Он практически в центре Европы, который растягивается на 1,5 тыс. км и охватывает 8 государств, которые, как и Украина, заинтересованы в его развитии», — заявил Парубий.

По мнению спикера украинского парламента, именно региональное сотрудничество — это путь к предоставлению нового качества жизни в Карпатском регионе, до его возрождения и восстановления.

«Сейчас Карпатский регион Украины имеет много трудностей в инфраструктуре, экономике и во время встреч с председателями местных советов мы ищем пути решения проблем. Впрочем именно наработки макрорегиональной стратегии позволят Карпатам стать перспективной и шансом для его жителей. Тем более мы имеем положительные примеры. Такая региональная стратегия была реализована в Альпах, в Балтийских странах. Поэтому этот опыт мы должны распространить и использовать в нашем регионе», — убежден Парубий.