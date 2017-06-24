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20:56 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Беларуси направил соболезнования председателю КНР

По меньшей мере, 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, а также родным и близким погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань.

Лукашенко отметил, что новость о трагедии он воспринял с чувством глубокой скорби.

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«Беспощадная стихия унесла самое ценное — жизни людей, покалечила судьбы многих семей», — говорится в соболезновании.

Между тем, по последним данным уже известно о 15 погибших в результате схода оползня. Их останки удалось извлечь из-под обломков спасателям, передает агентство РИА Новости со ссылкой на китайских коллег из Синьхуа.

Однако еще более 120 человек остаются в статусе пропавших без вести.

Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси на юго-западе Китая утром в субботу, и накрыл 62 домашних хозяйства. Чтобы снизить число потенциальных жертв председатель КНР Си Цзиньпин распорядился максимально активизировать поисковые работы.

В настоящий момент в поисках выживших участвуют более тысячи человек.

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