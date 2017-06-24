Президент Беларуси направил соболезнования председателю КНР
По меньшей мере, 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере, 15 человек погибли при сходе оползня в провинции Сычуань в Китае, еще более 120 человек считаются пропавшими без вести.
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, а также родным и близким погибших в результате схода оползня в провинции Сычуань.
Лукашенко отметил, что новость о трагедии он воспринял с чувством глубокой скорби.
«Беспощадная стихия унесла самое ценное — жизни людей, покалечила судьбы многих семей», — говорится в соболезновании.
Между тем, по последним данным уже известно о 15 погибших в результате схода оползня. Их останки удалось извлечь
Однако еще более 120 человек остаются в статусе пропавших без вести.
Оползень сошёл вблизи населенного пункта Деси на
В настоящий момент в поисках выживших участвуют более тысячи человек.