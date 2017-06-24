В России призвали зеркально ответить на осложнение въезда в Украину

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Москва должна зеркально ответить на решение Киева усложнить россиянам въезд в Украину.

Ранее в субботу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что граждан РФ будут пропускать через границу Украины только по биометрическим загранпаспортам и с одновременным контролем биометрических данных.