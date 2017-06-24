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22:11 (мск), источник: ТАСС

Париж представит осенью проект всемирного пакта в защиту окружающей среды

Предполагается, что этот документ станет новым международным договором после Парижского соглашения по климату.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Франция представит в сентябре ООН проект всемирного пакта в защиту окружающей среды. Об этом заявил в субботу президент республики Эмманюэль Макрон, выступая в Сорбонне на международном форуме по вопросам экологии.

После Парижского соглашения по климату, которое было подписано в 2015 году 195 странами, мы должны сделать следующий шаг. И этим шагом станет всемирный пакт, направленный на защиту окружающей среды.
Эмманюэль Макрон
Президент Франции
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По словам французского лидера, «в сентябре текущего года текст проекта будет представлен ООН». «Этот документ должен стать международным договором, даже если его ратификация будет идти медленно и трудно», — считает Макрон.

В свою очередь госминистр, министр экологического перехода Франции Николя Юло сообщил, что «будущий пакт обеспечит правовую базу для решения глобальных проблем защиты окружающей среды».

Как отмечает газета Le Monde, документ будет основываться на принципе финансовой ответственности участников договора за нанесение вреда экологии. В случае, если сторона нарушит правила соглашения, она может столкнуться с судебным преследованием.

Комментарии
1
www.Sochi.OOO Сочи ООО
Зачем сегодня в самое ходовое время на самом шоу канале Россия 24, показывали бессмысленность экологических организаций? Точно ведь в тему. Экологическая легенда, это повод собрать толпу и влиять на экономику. Ну ещё и деньги вымогать.
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