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22:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолеты США провели разведку возле российских кораблей в Средиземноморье

Военные самолеты США провели очередные разведывательные полеты над акваторией Средиземного моря вблизи побережья Сирии, где находятся корабли ВМФ России. P-8A Poseidon и RC-135V осуществили разведывательные полеты над районом возле побережья Сирии, закрытым в связи с проведением пусков ракет с кораблей ВМФ России.

Источник: AFP 2017

Об этом в субботу, 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации.

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По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon и стратегический разведчик RC-135V, вылетевшие соответственно с авиабаз на Сицилии и Крите, осуществляли разведывательные полеты над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.

23 июня корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар» ВМФ России осуществили пуски шести крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов группировки «Исламское государство» (запрещенной в России) в Сирии. Пуски были осуществлены из восточной части акватории Средиземного моря. Подлодка «Краснодар» выпустила крылатые ракеты из подводного положения.

В результате удара ВМФ были уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов ИГ в провинции Хама. Затем остатки боевиков и объектов ИГ были уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков Воздушно-космических сил.

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