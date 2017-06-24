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23:07 (мск), источник: РИА Новости

В конгрессе США призвали выйти из договора РСМД

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет в субботу издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов.

Источник: AP 2017

По данным издания, ряд членов конгресса настаивают на таком шаге, но многие предостерегают против него.

Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет.

«С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас», — заявил изданию член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

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Сенатор Том Коттон предложил законопроект, который предлагает официально объявить о «нарушении» Россией договора и подумать о передаче союзникам США ракетных технологий, а демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили администрации подумать над санкциями. Роджерс, в свою очередь, предложил аналогичный законопроект, пишет газета.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома обеспокоены возможными последствиями выхода из договора, в частности, тем, не приведет ли это к новой гонке вооружений. Представители госдепа и минобороны США заявили, что соблюдение договора соответствует интересам США. Издание также ссылается на доклад Пентагона, в котором он предупредил конгресс, что односторонний отказ от договора — не в интересах США.

Многие эксперты также выступили против выхода из договора, пишет Politico.

Это приведет только к росту опасности. Шансы того, что ошибки приведут к ядерному конфликту, возрастет.
Уильям Перри
Бывший министр обороны

Бывший участник переговоров по разоружению в администрации Джорджа Буша-старшего Ричард Берт, который руководил размещением ракет «Першинг» (уничтоженных по договору РСМД), придерживается того же мнения, что и Перри. «Есть опасность, что развалится вся структура режима контроля над вооружениями, и мы окажемся в гонке ядерных вооружений. Прежде чем выходить из договора, надо хорошо подумать», — заявил Берт.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км.

Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Он отметил, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию». Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами.

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