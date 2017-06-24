В конгрессе США призвали выйти из договора РСМД

По данным издания, ряд членов конгресса настаивают на таком шаге, но многие предостерегают против него.

Внутри администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет.

«С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник помимо нас», — заявил изданию член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

Сенатор Том Коттон предложил законопроект, который предлагает официально объявить о «нарушении» Россией договора и подумать о передаче союзникам США ракетных технологий, а демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили администрации подумать над санкциями. Роджерс, в свою очередь, предложил аналогичный законопроект, пишет газета.

При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома обеспокоены возможными последствиями выхода из договора, в частности, тем, не приведет ли это к новой гонке вооружений. Представители госдепа и минобороны США заявили, что соблюдение договора соответствует интересам США. Издание также ссылается на доклад Пентагона, в котором он предупредил конгресс, что односторонний отказ от договора — не в интересах США.

Многие эксперты также выступили против выхода из договора, пишет Politico.