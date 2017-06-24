Жебривский предложил создать единую ВГА для прифронтовых областей
Как заявил Павел Жебривский, руководитель единой
Как заявил Павел Жебривский, руководитель единой
КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Донецкой областной
«По моему убеждению, правильно было бы сделать единую
Он добавил, что намерен донести свою позицию в данном вопросе президенту Петру Порошенко.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.