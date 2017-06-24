Жебривский предложил создать единую ВГА для прифронтовых областей

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает создание единой ВГА для двух прифронтовых областей. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«По моему убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области. Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно те вопросы, которые есть на тех территориях, прорабатывать. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию. Понятно, что этот штаб командования, как говорят, должен состоять, во-первых, из политической фигуры, руководителя военно-гражданской администрации, первого заместителя — военного, председателей ОГА, заместителей руководителя военно-гражданской администрации. И дальше вся эта структура пойдет», — считает Жебривский.