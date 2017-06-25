ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости
Вечером 24 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости Республики Беларусь.
Вечером 24 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости Республики Беларусь.
Мероприятие прошло у стелы «Минск — город-герой».
Наряду с личным составом и гражданской техникой, в репетиции участвовала и боевая техника, которая чуть раньше проследовала от Уручья к центру города.