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08:18 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости

Вечером 24 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости Республики Беларусь.

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Мероприятие прошло у стелы «Минск — город-герой».

Наряду с личным составом и гражданской техникой, в репетиции участвовала и боевая техника, которая чуть раньше проследовала от Уручья к центру города.

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