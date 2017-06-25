СМИ: британские законы оставили в стране более 40 террористов

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По данным издания, британское правительство сталкивается с «непреодолимой проблемой при депортации опасных джихадистов, что приводит к серии терактов в Великобритании, вдохновленных ИГ*».

В отчете, заказанном премьером Терезой Мэй, говорится о принятой в Британии стратегии по высылке потенциальных террористов, которая получила название «Депортация с гарантиями».

Согласно этой доктрине, Великобритания может депортировать подозреваемых в терроризме только в случае получения гарантий о том, что они не будут подвергнуты пыткам и жестокому обращению в странах происхождения. Как сообщается, британские суды «успешно предотвращали высылку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в страны их происхождения», пользуясь существующей доктриной, построенной на законах о защите прав человека.

Читайте также СМИ узнали о сборке бомбы смертником из Манчестера по роликам в YouTube