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00:56 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: британские законы оставили в стране более 40 террористов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 40 иностранных террористов остались в Великобритании из-за законов о защите прав человека, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неопубликованный отчет МВД страны.

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По данным издания, британское правительство сталкивается с «непреодолимой проблемой при депортации опасных джихадистов, что приводит к серии терактов в Великобритании, вдохновленных ИГ*».

В отчете, заказанном премьером Терезой Мэй, говорится о принятой в Британии стратегии по высылке потенциальных террористов, которая получила название «Депортация с гарантиями».

Согласно этой доктрине, Великобритания может депортировать подозреваемых в терроризме только в случае получения гарантий о том, что они не будут подвергнуты пыткам и жестокому обращению в странах происхождения.

Как сообщается, британские суды «успешно предотвращали высылку иностранцев, подозреваемых в терроризме, в страны их происхождения», пользуясь существующей доктриной, построенной на законах о защите прав человека.

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«Однако, кажется, что она (доктрина) не состоялась, позволив террористам оставаться в Соединенном Королевстве», — заключает газета.

За последние несколько месяцев в Британии произошло несколько терактов. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

В Манчестере 22 мая произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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