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02:40 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦРУ утверждает, что РФ в течение десятилетий пыталась подорвать демократию в США

Однако Майкл Помпео подчеркнул, что у него нет доказательств причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео не видит ничего экстраординарного в приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной кампании в США в 2016 году. Соответствующую точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью телекомпании MSNBC.

«Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не бог весть каким оригинальным способом», — отметил глава ЦРУ.

Они (россияне) занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию.
Майкл Помпео
Глава ЦРУ

Утверждал Помпео, отрицательно ответив на вопрос, есть ли у него доказательства причастности руководства РФ к хакерским атакам в США перед выборами.

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«В некотором смысле это не новость, но определенно это в большей степени акцентирует внимание на нашей способности придумать, как их остановить», — добавил руководитель спецслужбы.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования совершенных во время президентской кампании кибератак против политических организаций США, ответственность за которые Вашингтон пытается возложить на Москву. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессии.

Комментарии
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Karadeniz Dengizovich
В России пытались построить коммунизм, веря в идеалы дядюшки Ленина...Интересная идеология, почти что Библия...Но утопичная крайне, и не осуществима в виду того, что человечество порочно, в нем не искоренить алчность, тщеславие, жажду наживы и желания эксплуатировать рабочий класс, спекулируя на результатах этого труда...А вот США как раз пытались разрушать все вокруг, что не согласуется с их принципами и ценностями, которые позволяли им распространять свои капиталистические законы, эксплуатировать интеллектуальные, людские и природные ресурсы, подавлять конкуренцию...В этом смысле другие формации и идеологии опасны для США..им нужен предсказуемый однополярный мир, в котором только они диктуют свои законы, выстраивая финансовую пирамиду распределения, им даже недостаточно того, что все живут по принципам капиталистического мироустройства - им нужны подчиненные, сателлиты, которые беспрекословно выстроят такую систему экономики, которая бы работала на высших в их звене пищевой цепочки... но ничто не вечно, все империи, которые мнили себя бессмертными и всемогущими, исчезали...Чем более возвышаешься, тем больнее падать...
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Александр Моисеев
России десятилетиями было не до демократии в США. Слава Богу едва ноги унесли после разрухи, которую, в частности, устроило то же самое ЦРУ!
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