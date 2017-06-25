СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в Grenfell Tower
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эффект дымовой трубы, возникший
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эффект дымовой трубы, возникший
Как сообщается, следствие изучает не только качество облицовки сгоревшей высотки, но и ее конструкцию. Источники издания рассказали, что обшивка здания была прикреплена к бетонным столбам треугольной формы, и
«Расследование изучает не только материалы, но и конструкцию Grenfell Tower. Трехгранники из облицовки создали вакуум, и пламя быстро поднималось вверх. Чем больше зазор, тем сильнее эффект дымовой трубы. Это одна из версий следствия», — цитирует источник издание.
Ночью 14 июня в Лондоне произошел пожар, загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек.
Здание, в котором произошел пожар, находится не в самом благополучном, хотя и снабженном современной социальной инфраструктурой, районе Лондона — Северном Кенсингтоне. Большинство жильцов дома — выходцы из Африки и стран Ближнего Востока.