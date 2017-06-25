Саакашвили потребовал у Порошенко 50 евро за залитую зеленкой футболку

«Очередная атака зеленкой в Ладыжине. Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП (“Блока Петра Порошенко” — прим. “Ленты.ру”). Мы все сняли и скоро вам покажем. Опять надел новую майку, и опять испортили, сволочи! Я ездил на выпускной вечер Вадима, историю мамы которого, Тамары, мы показывали на передаче (Саакашвили является ведущим телепрограммы “Другая Украина” — прим. “Ленты.ру”). Наученный опытом, я всегда с собой вожу запасные вещи, переоделся, сфоткался с выпускниками второй ладыжинской школы и еще погулял с ними на школьном банкете. Петр Алексеевич, Вы это, или прекращайте этот детский сад, или возместите мне стоимость моей майки Lacoste, которую я купил в Амстердамском аэропорту, на обратном пути из Танзании. Цена вопроса — 50 евро», — написал Саакашвили.

Свое требование Саакашвили разместил в аккаунте в Facebook.

19 июня Саакашвили забросали яйцами, начиненными зеленкой, во время выступления в Кривом Роге. Нападавших он назвал «титушками» и выразил уверенность в том, что их подослал мэр города Юрий Вилкул.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям.

В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.

Словом «титушки» на Украине начиная с 2013 года называют наемников, устраивающих потасовки и другие акции с применением физической силы.