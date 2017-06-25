Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с наступлением праздника Ораза айт! Он символизирует собой завершение важного для всех мусульман месяца Рамазан. Ценности миролюбия, сострадания и братства, исконно присущие исламу, особенно зримо проявляют свой глубокий смысл в эти светлые дни. В Ораза айт высказываются искренние пожелания и совершаются благие деяния, чтобы каждый смог почувствовать теплоту человеческого общения и заботу окружающих его людей. Добрые мысли и благородные поступки способствуют усилению взаимопонимания в обществе, укреплению дружбы и сплоченности нашего народа. Это главный залог дальнейшего стабильного и уверенного развития нашей страны. Пусть единство и согласие всегда наполняют наши сердца энергией мира и созидания! Желаю в эти праздничные дни всем казахстанцам здоровья, благополучия и счастья! Ораза айт қабыл болсын!» — говорится в тексте поздравления.