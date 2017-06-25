Трамп: демократы и республиканцы могут никогда не найти общий язык

Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором из романов о Гарри Поттере

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Демократическая и Республиканская партии США должны найти общий язык, но этого может и не случиться. Такое опасение высказал президент Дональд Трамп в размещенном в субботу фрагменте интервью телеканалу Fox News.

«Объединение республиканцев и демократов — эта та вещь, которая должна произойти, но не обязательно произойдет. Я всецело за, но не вижу, чтобы это происходило», — посетовал глава государства.

Трамп отметил, что «уровень враждебности [между партиями] зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare.