Трамп: демократы и республиканцы могут никогда не найти общий язык
Президент США отметил, что «уровень враждебности между партиями зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования.
Президент США отметил, что «уровень враждебности между партиями зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования.
«Объединение республиканцев и демократов — эта та вещь, которая должна произойти, но не обязательно произойдет. Я всецело за, но не вижу, чтобы это происходило», — посетовал глава государства.
Трамп отметил, что «уровень враждебности [между партиями] зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare.
Было бы замечательно, если бы республиканцы и демократы взялись за руки и выработали нечто, приносящее счастье всем. Это же так просто.
Интервью полностью будет показано в эфире 25 июня.
В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State — прим. ТАСС). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.
В этой борьбе используются любые средства — от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до «утечек» в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.