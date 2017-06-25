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07:37 (мск), источник: ТАСС

Трамп: демократы и республиканцы могут никогда не найти общий язык

Президент США отметил, что «уровень враждебности между партиями зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования.

Источник: AP 2017
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НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Демократическая и Республиканская партии США должны найти общий язык, но этого может и не случиться. Такое опасение высказал президент Дональд Трамп в размещенном в субботу фрагменте интервью телеканалу Fox News.

«Объединение республиканцев и демократов — эта та вещь, которая должна произойти, но не обязательно произойдет. Я всецело за, но не вижу, чтобы это происходило», — посетовал глава государства.

Трамп отметил, что «уровень враждебности [между партиями] зашкаливает», особенно при согласовании законопроекта по новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену программе Obamacare.

Было бы замечательно, если бы республиканцы и демократы взялись за руки и выработали нечто, приносящее счастье всем. Это же так просто.
Дональд Трамп

Интервью полностью будет показано в эфире 25 июня.

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В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State — прим. ТАСС). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

В этой борьбе используются любые средства — от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до «утечек» в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.

Комментарии
1
Виктор Гущин
Сложности в отношениях между политическими партиями, о которых говорит Трамп, сущая ерунда по сравнению с тем бардаком, который царит в взаимоотношениях В.Путина с собственной Администрацией, которая давно присвоила себе функции, закрепленные лично за президентом Конституцией РФ.
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