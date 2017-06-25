«Хлебное перемирие» в Донбассе: военные заявили о новых потерях

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… 25 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки двое военных погибло, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано семь нарушений: обстреливались их позиции вблизи Широкино и Павлополя. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Авдеевки, Верхнетроицкого, а также Каменки. Одиннадцать раз открывали огонь на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Катериновке, Троицкому, Крымскому, Новотошковскому, Новоалександровке, Новозвановке.

Использовались минометы 120-миллиметрового калибра, артиллерийские системы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.