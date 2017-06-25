Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
14События недели в фотографиях
09:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Хлебное перемирие» в Донбассе: военные заявили о новых потерях

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 25 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибло, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… 25 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки двое военных погибло, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.

Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано семь нарушений: обстреливались их позиции вблизи Широкино и Павлополя. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Авдеевки, Верхнетроицкого, а также Каменки. Одиннадцать раз открывали огонь на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Катериновке, Троицкому, Крымскому, Новотошковскому, Новоалександровке, Новозвановке.

Использовались минометы 120-миллиметрового калибра, артиллерийские системы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
В Чили рассекретили документы времен Второй мировой войны
Самолёт-разведчик 'вызывал огонь' на себя. Мнение
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
СМИ узнали, что ускорило распространение пламени в башне Лондона
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
В ДТП на Ставрополье погибла семья из Франции
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь