«Хлебное перемирие» в Донбассе: военные заявили о новых потерях
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 25 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибло, еще трое получили ранения, сообщает
КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 25 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибло, еще трое получили ранения, сообщает
«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… 25 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки двое военных погибло, еще трое получили ранения», — говорится в сообщении.
Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано семь нарушений: обстреливались их позиции вблизи Широкино и Павлополя. Согласно сообщению
Использовались минометы 120-миллиметрового калибра, артиллерийские системы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.