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10:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в Галеевской мечети Казани

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Галеевской мечети Казани совершил намаз по случаю праздника Ураза-байрам.

В нем также участвовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и другие.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, проповедь по случаю окончания священного месяца Рамазан, а затем и намаз прочел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он зачитал поздравительные телеграммы от Президента России Владимира Путина, а также лидера республики Рустама Минниханова.

По окончании праздничного богослужения состоялось чаепитие в резиденции Духовного управления мусульман РТ.

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