Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в Галеевской мечети Казани
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Галеевской мечети Казани совершил намаз по случаю праздника
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в Галеевской мечети Казани совершил намаз по случаю праздника
В нем также участвовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и другие.
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По окончании праздничного богослужения состоялось чаепитие в резиденции Духовного управления мусульман РТ.