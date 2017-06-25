Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре

Источник: AP 2017

По данным агентства, Эрдоган «поддерживает ответ Катара» на требования арабских стран к Дохе, выдвинутые для восстановления дипотношений. Ранее в министерстве иностранных дел Катара заявили, что требования четырех стран Персидского залива, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и закрыть военную базу Турции на своей территории, «нереалистичны».

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Кроме того, глава Турции «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии» — одной из четырех стран, выдвинувших ультиматум Катару, — однако Эр-Рияд «не откликнулся». «Именно потому, что они [Саудовская Аравия] до сих пор не вернулись к этому вопросу [созданию военной базы], просить Турцию вывести ее войска из Катара — это неуважительно по отношению к Анкаре», — сказал Эрдоган. Также президент Турции заявил, что выдвинутый список требований «не соответствует нормам международного права». Катар получил требования арабских стран 22 июня. По данным катарского МИД, во внешнеполитическом ведомстве изучили документ, а также отметили, что ответят «надлежащим образом» на послание арабских стран.