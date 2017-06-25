Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «неуважительным» требование арабских стран к Катару закрыть турецкую военную базу на его территории. Об этом сообщает Reuters.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «неуважительным» требование арабских стран к Катару закрыть турецкую военную базу на его территории. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Эрдоган «поддерживает ответ Катара» на требования арабских стран к Дохе, выдвинутые для восстановления дипотношений. Ранее в министерстве иностранных дел Катара заявили, что требования четырех стран Персидского залива, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и закрыть военную базу Турции на своей территории, «нереалистичны».
Кроме того, глава Турции «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии» — одной из четырех стран, выдвинувших ультиматум Катару, — однако
Также президент Турции заявил, что выдвинутый список требований «не соответствует нормам международного права».
Катар получил требования арабских стран 22 июня. По данным катарского МИД, во внешнеполитическом ведомстве изучили документ, а также отметили, что ответят «надлежащим образом» на послание арабских стран.
Ранее Associated Press узнало о содержании послания четырех арабских стран к Катару. Среди них было требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), закрыть военную базу Турции на своей территории, а также выплатить некую компенсацию.
Кроме того, страны потребовали разорвать все связи с организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство». На выполнение всех предписаний Катару отвели 10 дней.
Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».