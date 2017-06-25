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08:52 (мск), источник: РБК

Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «неуважительным» требование арабских стран к Катару закрыть турецкую военную базу на его территории. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

По данным агентства, Эрдоган «поддерживает ответ Катара» на требования арабских стран к Дохе, выдвинутые для восстановления дипотношений. Ранее в министерстве иностранных дел Катара заявили, что требования четырех стран Персидского залива, в том числе разорвать дипломатические отношения с Ираном и закрыть военную базу Турции на своей территории, «нереалистичны».

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Кроме того, глава Турции «предложил развернуть турецкую военную базу на территории Саудовской Аравии» — одной из четырех стран, выдвинувших ультиматум Катару, — однако Эр-Рияд «не откликнулся». «Именно потому, что они [Саудовская Аравия] до сих пор не вернулись к этому вопросу [созданию военной базы], просить Турцию вывести ее войска из Катара — это неуважительно по отношению к Анкаре», — сказал Эрдоган.

Также президент Турции заявил, что выдвинутый список требований «не соответствует нормам международного права».

Катар получил требования арабских стран 22 июня. По данным катарского МИД, во внешнеполитическом ведомстве изучили документ, а также отметили, что ответят «надлежащим образом» на послание арабских стран.

Видео
Катар: требования арабских стран неприемлемы

Ранее Associated Press узнало о содержании послания четырех арабских стран к Катару. Среди них было требование Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна разорвать дипломатические отношения с Ираном, выслать из страны всех членов элитного спецподразделения иранской армии (КСИР), закрыть военную базу Турции на своей территории, а также выплатить некую компенсацию.

Кроме того, страны потребовали разорвать все связи с организацией «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), с «Хезболлой», а также с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство». На выполнение всех предписаний Катару отвели 10 дней.

Десять государств — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, а вслед за ними Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова — разорвали дипломатические отношения с Катаром в середине июня. Эти страны обвинили Катар в поддержке экстремистов, в том числе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Комментарии
4
А Б
Наличие военной базы Туриции, страны, являющейся членом НАТО, является фактором, обеспечивающим покой, порядок и стабильность в этом регионе. В случае возникновения какой-либо угрозы для Катара, военнослужащие Турции, размещающиеся на базе, всегда смогут придти на помощь в защите небольшого Катара. Кроме того, наличие базы на территории Катара определяется договором, заключённым между этой страной и Турцией, к которому прочие арабские страны никакого отношение не имеют.
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Дмитрий С
Молодец! Хорошая пика в заднее место саудитам, которые совсем расстелились под США...
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УК Максим Ходырев
Что Илья уже ничего не понимаю! Турция член НАТО, но имеет свои собственные военные базы на территории др. стран.... интересный расклад...
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