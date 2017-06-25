В России прокомментировали предложение Турчинова по пропуску россиян в Украину

Как сообщал УНИАН, 24 июня Турчинов заявил, что у граждан России во время пересечения границы с Украиной будут требовать биометрические данные. Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая еще нужна материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином (границы, — УНИАН.) брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование», — сказал Турчинов.