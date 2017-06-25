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09:05 (мск), источник: УНИАН

В России прокомментировали предложение Турчинова по пропуску россиян в Украину

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков предложил ответить на предложение секретаря СНБО Украины Александра Турчинова относительно пропуска россиян только по биометрическим паспортам. Об этом российский политик написал в своем Twitter.

Источник: УНИАН

«Россия должна зеркально ответить на усложнение въезда российским гражданам в Украину, объявленное Турчиновым. Украина заплатит за это большую цену», — говорится в сообщении Пушкова.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Турчинов заявил, что у граждан России во время пересечения границы с Украиной будут требовать биометрические данные. Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.

«Пограничники рассчитывают технические детали, рассчитывают, какая еще нужна материально-техническая помощь, чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам, при пересечении любым россиянином (границы, — УНИАН.) брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза. Эта техническая работа ведется. Я надеюсь, что правительство финансово поддержит эту работу, которая даст результат, мы считаем, в течение месяца, когда будет финансирование», — сказал Турчинов.

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