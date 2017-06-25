Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300
БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости.
БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости.
В сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден
«Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе — ред.) уже умрут там все от страха», — пошутил Рогозин.
Рогозин напомнил, что
Говоря о перспективах работы организации в Нише,
В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии, где присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.