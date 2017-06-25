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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300

БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что Сербии российские ЗРК С-300 не нужны, достаточно построить деревянные, и Запад испугается.

Источник: РИА Новости

В сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр в целях реагирования на чрезвычайные ситуации, что, как отметил Рогозин, почему-то пугает западные страны.

«Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе — ред.) уже умрут там все от страха», — пошутил Рогозин.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей — авиации и всевозможных пожарных средств — разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, «чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии», а также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.

Говоря о перспективах работы организации в Нише, вице-премьер сказал, что ее надо «довести до ума».

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии, где присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.

Комментарии
6
Алексей Грызунов
Лучше Рогозину мозги деревянные сделать, из опилок, как у Страшилы, из хорошо известной сказки. Может лучше думать станет.
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Руслан Мамин - Сибиряк
Богата Россия лодырями и дураками. Нет чтобы дороги строить, народ накормить, хрень всякую выдумывают, с жиру бесятся.
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www.Sochi.OOO Сочи ООО
Нормальное чувство юмора у мужика. Хотя в чём юмор то? Правда ведь обосруться в европе...
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