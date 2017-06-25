Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300

В сербском городе Ниш в 2012 году был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр в целях реагирования на чрезвычайные ситуации, что, как отметил Рогозин, почему-то пугает западные страны.

«Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они (на Западе — ред.) уже умрут там все от страха», — пошутил Рогозин.

Рогозин напомнил, что российско-сербская инициатива состояла в том, чтобы с учетом опыта и технологических возможностей — авиации и всевозможных пожарных средств — разместить такой центр ближе к региону Южной Европы, «чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии», а также обеспечивать разминирование и восстановление территорий, которые были раньше загрязнены минами и боеприпасами.

Говоря о перспективах работы организации в Нише, вице-премьер сказал, что ее надо «довести до ума».

В минувшие дни Рогозин находился с визитом в Сербии, где присутствовал на церемонии инаугурации нового президента Александра Вучича.