Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети

Инцидент произошел в мечети Мимара Синана, расположенной в городе Аташехир в провинции Стамбул.

Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, то присутствующих «охватила паника», «все пытались ему помочь».

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь.

Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления из-за повышения уровня сахара в крови.

«Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», — заявил он.

В мае сообщалось, что охрана Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими, передаёт Газета.Ru.