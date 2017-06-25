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11:46 (мск), источник: Publika.md

Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.

Источник: Publika.md

Инцидент произошел в мечети Мимара Синана, расположенной в городе Аташехир в провинции Стамбул.

Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, то присутствующих «охватила паника», «все пытались ему помочь».

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь.

Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления из-за повышения уровня сахара в крови.

«Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», — заявил он.

В мае сообщалось, что охрана Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими, передаёт Газета.Ru.

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