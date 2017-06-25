Эрдоган потерял сознание во время молитвы в мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание во время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника
Инцидент произошел в мечети Мимара Синана, расположенной в городе Аташехир в провинции Стамбул.
Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, то присутствующих «охватила паника», «все пытались ему помочь».
После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь.
Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления
«Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», — заявил он.
В мае сообщалось, что охрана Эрдогана в ходе его визита в Вашингтон устроила драку с протестующими, передаёт Газета.Ru.