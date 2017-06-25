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12:43 (мск), источник: Nur.kz

Князь Монако показал Назарбаеву велосипед на солнечных батареях

Назарбаев вместе с Князем Альбером II посетили национальный павильон Княжества Монако, пишет NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

В ходе посещения национального павильона Монако главе государства были представлены экспозиции, посвященные проблемам энергетического перехода к «зеленой экономике», а также демонстрирующие лучшие практики, применяемые в Княжестве.

Президент Казахстана ознакомился с инсталляцией «Отображение будущего», макетом проекта по расширению территории Монако, секцией «Зеленая лаборатория» и другими экспозициями, в том числе велосипедом, работающим на солнечной энергии.

В завершение посещения павильона Княжества Нурсултан Назарбаев оставил запись в Книге почетных гостей и показал Альберу II национальный павильон Казахстана «Нур Алем». Здесь лидеры двух стран ознакомились с методом подземного скважинного выщелачивания урана, интерактивным макетом термоядерного реактора «Токамак» и другими экспозициями, посвящёнными культуре и истории Казахстана.

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