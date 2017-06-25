ВВС Израиля в субботу нанесли удар по «Джебхат ан-Нусре»
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков «Джебхат Ан-Нусры», а не по технике сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков «Джебхат Ан-Нусры», а не по технике сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости
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«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков “Джебхат ан-Нусры” (запрещена в РФ). Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.