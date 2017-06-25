ВВС Израиля в субботу нанесли удар по «Джебхат ан-Нусре»

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения «точечными» ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков “Джебхат ан-Нусры” (запрещена в РФ). Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — сказал собеседник агентства.