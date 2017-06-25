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11:57 (мск), источник: РИА Новости

ВВС Израиля в субботу нанесли удар по «Джебхат ан-Нусре»

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков «Джебхат Ан-Нусры», а не по технике сирийских правительственных войск, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.

Источник: Reuters

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что израильская авиация атаковала позиции сирийских правительственных войск, уничтожив два танка и крупнокалиберный пулемет в ответ на десяток шальных снарядов, которые разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот.

Позднее пресс-служба Армии обороны Израиля распространила видеозапись уничтожения «точечными» ударами с воздуха крупнокалиберного пулемета и двух танков, которые, как теперь утверждают военные, выпустили снаряды через разделительную линию на Голанских высотах.

«Субботний удар самолетов израильских ВВС в районе Голанских высот в действительности был нанесен по бронетехнике группы боевиков “Джебхат ан-Нусры” (запрещена в РФ). Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате этого воздушного удара уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что это не первая попытка боевиков спровоцировать подобными обстрелами столкновения израильских и сирийских правительственных войск в этом районе.

Комментарии
4
А Б
Израиль всегда отличался последовательностью в борьбе с террористами и делал это весьма успешно. На примерах действий спецслужб и армии Израиля нужно учиться тому, как следует достигать целей в борьбе с террористами. Примеров успешных действий достаточно. Вспомнить хотя бы ликвидацию террористов из группировки "Чёрный сентябрь", устроивших резню на олимпиаде в Мюнхене или блестящую операцию в Энтеббе.
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Валерий Андреев
Молодцы.
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Сергей Костенко
"АБ" - и вам пора быть последовательным...
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