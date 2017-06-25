Аксенов отметил вклад мусульман в развитие Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымских мусульман с праздником
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымских мусульман с праздником
«Мусульмане Крыма вносят существенный вклад в развитие нашей республики. Хотел бы особо отметить плодотворную деятельность Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, которая способствует укреплению мира и межконфессионального согласия в нашем регионе», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Аксенов напомнил, что в Крыму
«Уважение к многовековым духовным традициям народов полуострова служит сближению людей разных национальностей и конфессий», — подчеркнул глава республики.