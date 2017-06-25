МИД переодел послов в вышиванки
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.
«Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси», — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.
В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.
Прежде МИД вместе с послами и представителями дипмиссий отмечали день рождения Янки Купалы чтением стихов поэта.