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13:06 (мск), источник: Sputnik.by

МИД переодел послов в вышиванки

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси отметило День вышиванки, предложив представителям дипкорпуса воскресным вечером собраться вместе, надев рубашки и майки с белорусским орнаментом.

Источник: Sputnik.by

«Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси», — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.

В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.

Прежде МИД вместе с послами и представителями дипмиссий отмечали день рождения Янки Купалы чтением стихов поэта.

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