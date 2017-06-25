МИД переодел послов в вышиванки

«Вчера я смотрел на вышиванку и думал о том, что в нашем орнаменте нет ничего воинственного, так что вышиванка имеет право быть одним из символов Беларуси», — рассказал министр иностранных дел Владимир Макей корреспонденту Sputnik.

В центре города для послов развернули ярмарку национальных сувениров и отдельную палатку с вышиванками, чтобы каждый желающий мог обзавестись парой фасонов.

Прежде МИД вместе с послами и представителями дипмиссий отмечали день рождения Янки Купалы чтением стихов поэта.