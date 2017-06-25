Пушков заявил о «демоне разрушения» в конгрессе США

В субботу издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД.

«В конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить все то, что позволило выйти из холодной войны. Теперь взялись за договор об РСМД», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору в качестве предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД, и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было».

Он сказал, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить». Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых “вольностей” с выполнением договора самими американцами».