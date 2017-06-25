Макфол сообщил об уходе Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — написал он в своем твиттере.

«Интерфакс» не располагает официальными комментариями российской стороны по этому поводу.

Работу Сергея Кисляка на посту посла РФ в США активно обсуждают американские СМИ и чиновники, указывая на контакты дипломата с представителями команды нынешнего президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Эти контакты упоминаются в числе предполагаемых подтверждений якобы существовавших попыток Москвы оказать влияние не выборы в США.

Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Меган Келли указал на то, что он вообще не в курсе, с кем встречаются послы РФ, так как это их повседневная работа. Он отметил, что Кисляк доложил бы главе МИД Сергею Лаврову, если бы в ходе этой работы произошло «что-то из ряда вон выходящее», а тот в свою очередь доложил бы президенту. Однако, подчеркнул Путин, таких сообщений не было.