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13:08 (мск), источник: Интерфакс

Макфол сообщил об уходе Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк готовится покинуть свой пост.

Источник: AP 2017

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — написал он в своем твиттере.

«Интерфакс» не располагает официальными комментариями российской стороны по этому поводу.

Работу Сергея Кисляка на посту посла РФ в США активно обсуждают американские СМИ и чиновники, указывая на контакты дипломата с представителями команды нынешнего президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года.

Эти контакты упоминаются в числе предполагаемых подтверждений якобы существовавших попыток Москвы оказать влияние не выборы в США.

Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Меган Келли указал на то, что он вообще не в курсе, с кем встречаются послы РФ, так как это их повседневная работа. Он отметил, что Кисляк доложил бы главе МИД Сергею Лаврову, если бы в ходе этой работы произошло «что-то из ряда вон выходящее», а тот в свою очередь доложил бы президенту. Однако, подчеркнул Путин, таких сообщений не было.

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