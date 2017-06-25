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14:26 (мск), источник: РИА Новости

Могерини рассказала, как воплощается «Глобальная стратегия Евросоюза»

РИМ, 25 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Сотрудничество стран Евросоюза в сфере обороны не ставит целью его милитаризацию, а позволит ему занимать лидирующие позиции с точки зрения промышленности и технологии, считает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Источник: РИА Новости

«Год назад после референдума о выходе Великобритании из ЕС многие предсказывали, что это будет началом конца. Этого не произошло, более того, сейчас Евросоюз стал еще сильнее. Мы поняли, что рискуем потерять: не только 70 лет мира, но и права и экономику, которая перешла к росту. Мы вместе нашли способ перезапустить наш Союз», — написала она в газете La Repubblica.

По словам верховного комиссара ЕС, безопасность перед лицом террористической угрозы и международной напряженности является, помимо экономического роста, одной из главных потребностей европейцев. Она, полагает Могерини, зависит от возможностей обеспечить мир и стабильность вне пределов европейских границ не только при помощи дипломатии, но и через укрепление обороны.

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Могерини отметила, что представленная ровно год назад Глобальная стратегия ЕС по внешней политике и политике безопасности наметила путь к перезапуску мировой роли Евросоюза и позволила ему сделать больше шагов вперед, чем за несколько последних десятилетий. «Солдаты с европейским флагом на униформе каждый день задерживают в Средиземном море перевозчиков нелегалов, спасают жизни, обучают вооруженные силы наших стран-партнеров, борются с пиратством у берегов Сомали», — говорится в ее статье.

«Несколько недель назад мы представили в Брюсселе центр планирования и управления для всех военных миссий по обучению (военных за рубежом — ред), переборов старые попытки противостоять созданию единой военной штаб-квартиры. Тогда же мы запустили фонд обороны ЕС, бюджет которого планируется вывести на уровень 5,5 миллиардов евро в год… Речь не идет о милитаризации ЕС, а о том, чтобы рационализировать расходы, экономя на масштабах производства. Потому что лучшие инвестиции это те, которые делаются вместе», — заявила Могерини.

В четверг лидеры ЕС дали старт постоянному сотрудничеству стран ЕС в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены «общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество».

Как говорится в итоговом документе саммита ЕС по обороне, речь идет о критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского союза. Согласно ему, протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов. Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства. Если условия выполнены, эти страны уведомляют о своем намерении, и в течение трех месяцев после этого уведомления Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участников.

Также на саммите Евросоюз договорился о постоянном механизме финансирования развертывания «боевых групп» Евросоюза — подразделений быстрого реагирования, которые еще ни разу не использовались. Так называемые «боевые группы» являются силами быстрого реагирования ЕС и представляют собой войсковые единицы батальонного уровня численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Уровня полной операционной готовности «боевые группы» достигли в начале 2007 года. Как заявляла ранее Могерини, данный инструмент с момента создания в 2004 году не был задействован в рамках реализации европейской политики безопасности и обороны из-за недостатка политической воли. По ее мнению, задействование «боевых групп» может стать вкладом не только в европейскую безопасность, но и в безопасность ряда соседних стран.

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