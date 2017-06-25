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15:57 (мск), источник: УНИАН

СМИ узнали, сколько россиян не пустили в Украину с начала года

Украинско-российскую границу на выезд из Украины за пять первых месяцев 2017 года пересекли больше 2 млн человек, что близко к показателям за аналогичный период прошлого года. При этом не пустили в Украину из РФ меньше людей, чем за соответствующий период 2016-го.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в ответе Государственной пограничной службы на официальный запрос «Апострофа».

Из России в Украину за январь-май 2017 года въехало около 2 млн человек. В прошлом году была отмечена похожая динамика.

«В течение января-мая 2017 года украинско-российский участок государственной границы в установленном порядке на въезд в Украину пересекли 1,997 млн лиц (январь-май 2016 года — 1,952 млн), на выезд из Украины — 2,165 млн лиц (январь-май 2016 года — 2,077 млн)», — говорится в документе.

При этом с января по май текущего года было отказано во въезде в Украину со стороны РФ 1471 человеку (январь-май 2016 года — 1728 лицам), при выезде из Украины — 920 лицам (январь-май 2016 года — 990).

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