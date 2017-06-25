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15:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Геращенко: экологическая ситуация на Донбассе — взрывоопасная

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Экологическая ситуация на Донбассе взрывоопасная, в том числе ситуация с шахтами на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остается критической.

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, 7 шахт полностью разрушены и не могут быть восстановлены. Всего на неподконтрольных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых из них украдено и вывезено оборудование.

«Некоторые подтоплены до критической черты, и там нужно немедленно откачать воду, иначе произойдет непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек», — подчеркнула Геращенко, отметив, что ополченцы не пускают на эти объекты экспертов из Германии, которые готовы немедленно выехать и оказать помощь.

Также Геращенко назвала критической ситуацию с Авдеевским коксохимом, где нужно провести ремонт системы водоснабжения в районе Ясиноватой.

«Мне кажется, что сейчас экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей. Здесь очень важно внимание мира. Мы рады, что евродепутаты, которые побывали в Авдеевке, проинформируют своих коллег об уровне угроз», — сказала первый вице-спикер.

Она отметила, что эта проблема требует усиленного внимания на высшем уровне, иначе беда «накроет» не только пострадавший от войны регион, но и на много большую по площади территорию.

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