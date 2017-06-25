Работа над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие дни, — Парубий

Работа над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий во Львовской области на пресс-конференции после «Форума местного развития», передает «5 канал».

Однако спикер отметил, что полный текст документа пока не готов, но рабочая группа уже определилась с основными его положениями.

«На данный момент еще идет обсуждение и дискуссия. Я думаю, что мы сможем до последней пленарной недели выйти на один законопроект. Я напомню вам его ключевое положение: создание единого оперативного штаба по управлению и военными, и ВГА. Он предусматривает формат ведения всех военных действий, сохраняя все демократические процедуры, именно того, что не позволяет проводить сегодня закон о военном положении», — отметил Парубий.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции Донбасса. По его словам, данный документ базируется на минских соглашениях.