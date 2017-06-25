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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала о фантомных болях Макфола из-за неудавшейся карьеры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола об уходе Сергея Кисляка с должности главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

Ее цитирует в воскресенье, 25 июня, радиостанция «Говорит Москва».

«Подобные заявления — фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов — компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации», — заявила Захарова.

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Об уходе дипломата американец написал на своей странице в Twitter. «Поскольку посол Кисляк готовится покинуть представительство России в США, я желаю ему всего доброго. (…) Я работал с ним с удовольствием, хоть мы и не всегда придерживались одних взглядов», — отметил Макфол.

В мае сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам на закрытом заседании поддержал кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США. О том, что Антонов является основным претендентом на должность посла России в Соединенных Штатах, стало известно еще в феврале.

Кисляк занимает пост российского посла в Вашингтоне с 2008 года. О ротации главы дипмиссии официально не объявлялось.

Комментарии
4
А Б
Честный и искренний Макфол откровенно и весьма лестно охарактеризовал посла РФ Кисляка, отметив хорошие взаимоотношения с ним и приятную совместную работу. Однако зацикленная на негативных комментариях любых слов коллег из США, верная себе весьма экзальтированная и истеричная Захарова посчитала необходимым даже в этом случае незаслуженно оскорбить Макфола.
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Митя Ка
Чудачка на букву м АБ Псаки готова до зеркальной чистоты вылизывать, своим хозяевам)
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САНЯ ВЕТРОВ
Но опять твиттер и опять от болды...я так же могу написать что Обама убил Кенэди...и причём сильно уверен в этом
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