Захарова рассказала о фантомных болях Макфола из-за неудавшейся карьеры

Об уходе дипломата американец написал на своей странице в Twitter. «Поскольку посол Кисляк готовится покинуть представительство России в США, я желаю ему всего доброго. (…) Я работал с ним с удовольствием, хоть мы и не всегда придерживались одних взглядов», — отметил Макфол.

В мае сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам на закрытом заседании поддержал кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США. О том, что Антонов является основным претендентом на должность посла России в Соединенных Штатах, стало известно еще в феврале.

Кисляк занимает пост российского посла в Вашингтоне с 2008 года. О ротации главы дипмиссии официально не объявлялось.