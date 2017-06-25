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18:42 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон призвал страны Персидского залива и Катар продолжать переговоры

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что часть требований арабских стран к Катару могут стать основой для диалога и разрешения конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: AP 2017

«Катар начал внимательно рассматривать и взвешивать ряд требований, представленных Бахрейном, Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ. Хотя некоторые элементы Катару будет очень сложно выполнить, есть значительные области, которые предоставляют основу для продолжения диалога, который приведет к разрешению (конфликта — ред.)», — говорится в письменном заявлении Тиллерсона.

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Катар: требования арабских стран неприемлемы

«Продуктивным следующим шагом было бы всем странам собраться вместе и продолжить этот разговор. Мы считаем, что наши союзники и партнеры сильнее, когда работают вместе над достижением одной цели. Мы все согласны, что эта цель — остановить терроризм и бороться с экстремизмом. Каждая страна может вложить свою часть в эти усилия», — добавил Тиллерсон.

«США продолжат оставаться в тесном контакте со всеми сторонами и продолжат поддерживать посреднические усилия эмира Кувейта», — заключил госсекретарь США.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Подробности списка требований раскрыли ряд СМИ, в том числе американское агентство Ассошиэйтед Пресс.

Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал «Аль-Джазира». На выполнение всех требований Дохе дается десять дней. Катар назвал эти требования нереалистичными и призвал пересмотреть их.

Комментарии
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Призвав арабские страны к диалогу с целью разрешить конфликтную ситуацию с Катаром, Тиллерсон ещё раз продемонстрировал приверженность дипломатии США к поиску путей мирных решений подобных ситуаций в регионе Ближнего Востока.
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