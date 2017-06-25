Порошенко заявил, что речи о поставках из США летального оружия пока нет

«Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года», — сказал Порошенко в эфире украинского телеканала «Украина».

Он также сообщил, что рассчитывает на визит министра обороны США в ближайшие два-три месяца.